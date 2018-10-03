Бюджетные полмиллиона потратили на концерт Шнура

Петербургские коммунальщики потратили на сайте госзакупок полмиллиона рублей на VIP-билеты на концерт «Ленинграда»

ГУП «ВЦКП Жилищное хозяйство» выкупило 40 билетов в VIP-зону на концерт группы «Ленинград», который состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 19 октября. Судя по информации на портале госзакупок, предприятие заплатило организатору выступления 480 тысяч рублей — по 12 тысяч за билет.

Средства на покупку билетов были выделены из бюджета предприятия для поощрения лучших сотрудников. В 2017 году ГУП ВЦКП получило выручки на 1,5 млрд рублей, а прибыли — 278 млн Предприятие занимается обслуживанием более двух третей жилого фонда Петербурга.

Жилищный комитет Петербурга проведет проверку подведомственного предприятия ГУП «ВЦКП „Жилищное хозяйство“ после покупки VIP-билетов. Глава комитета Виктор Шиян отправил руководству предприятия официальное письмо, в котором порекомендовал вернуть деньги, потраченные на билеты, и направить их на благотворительность.

Ранее стало известно, что в Петербурге почти половина теплосетей изношена сверх нормы.