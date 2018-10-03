Ещё
Бюджетные полмиллиона потратили на концерт Шнура
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев
«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев

Петербургские коммунальщики потратили на сайте госзакупок полмиллиона рублей на VIP-билеты на концерт «Ленинграда» 

Собака.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГУП «ВЦКП Жилищное хозяйство» выкупило 40 билетов в VIP-зону на концерт группы «Ленинград», который состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 19 октября. Судя по информации на портале госзакупок, предприятие заплатило организатору выступления 480 тысяч рублей — по 12 тысяч за билет.
Средства на покупку билетов были выделены из бюджета предприятия для поощрения лучших сотрудников. В 2017 году ГУП ВЦКП получило выручки на 1,5 млрд рублей, а прибыли — 278 млн Предприятие занимается обслуживанием более двух третей жилого фонда Петербурга.
Жилищный комитет Петербурга проведет проверку подведомственного предприятия ГУП «ВЦКП „Жилищное хозяйство“ после покупки VIP-билетов. Глава комитета Виктор Шиян отправил руководству предприятия официальное письмо, в котором порекомендовал вернуть деньги, потраченные на билеты, и направить их на благотворительность.
Ранее стало известно, что в Петербурге почти половина теплосетей изношена сверх нормы.
Собака.ru: последние новости
В российских школах хотят запретить продавать чипсы и колу Петербургу угрожает наводнение Героем нового выпуска шоу «вДудь» стал PHARAOH
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Захарченко эмигрировала в США146
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома146
Сестра устроила фотосессию мертвой звезды «Дома-2»11
Торговая война переросла в политический кризис20
Командир украинского катера пообещал пойти на Крым86
Видео
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
00:30
Массовая драка цыганок на Украине попала на видео
Происшествия В мире
03:19
Жена Захарченко эмигрировала в США
Происшествия
00:58
Командир украинского катера пообещал пойти на Крым
Украина Армия
05:01
Пугачева поставила на место дерзкого Баскова
Шоу-бизнес
00:40
Лондон пугает Москву
Политика Статьи
05:14
Трампа обвинили в ужасном преступлении
В мире Статьи
01:43
Пока вы спали: Кто станет новым главой ДНР
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение