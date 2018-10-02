Племянница Скрипаля прокомментировала его заявление об отравлении

Книга журналиста британской телерадиокорпорации Би-би-си Марка Урбана Skripal Files, которую он составил на основе бесед с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в прошлом году, появится в продаже на этой неделе. Газета Guardian привела выдержки из этой книги. В частности, издание пишет, что после инцидента в Солсбери Скрипаль "пытался смириться" с ситуацией. Когда он вышел из комы, у него была "тяжелая психологическая реабилитация", пишет газета. Кроме того, он "поначалу не хотел признавать, что стал целью Кремля".

"Сергей Викторович никогда не стал бы обвинять Россию (в отравлении), во-первых, потому, что в России осталась часть его семьи", — сказала Скрипаль журналистам.

По ее мнению, такие заявления могли исходить от британской стороны. "Британия о нас, может, и не ведала, есть мы или нет. Не знаю, как там спецслужбы работают, но выводы британской стороны основывались на том, что мы не приезжаем в Солсбери. И никто (в Великобритании) не думал, каково это, когда у тебя на руках пожилой человек и маленький ребенок, который тоже требует особого внимания", — пояснила Скрипаль.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.