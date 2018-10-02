Медленно, но верно: нижегородцев ждёт отмена аналогового телевидения и переход на «цифру» с 1 января

О об этом затянувшемся нововведении сегодня в рамках рабочей встречи сообщил директор филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» Михаил Небольсин

— В декабре в Нижегородской области заканчивается реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», — отметил он. — С 1 января всем жителям региона в эфире будут доступны 20 цифровых каналов без абонентской платы — первый и второй мультиплексы цифрового эфирного телевидения.

В настоящее время нижегородцы могут принимать лишь 10 каналов первого мультиплекса. Второй пакет цифровых программ сейчас транслируется только в Нижнем Новгороде, Арзамасе Сарове , Павлове и Выксе, а к концу года его можно будет принимать повсеместно.

По словам Небольсина, приблизительно с 10 января начнется отключение аналоговой трансляции федеральных телеканалов в местах, где проживает меньше 100 тысяч человек. В крупных городах, таких как Нижний Новгород, Дзержинск и Арзамас, «аналог» будет еще работать, но в целом его отключение — это вопрос времени.

— Важно отметить, что отключение «аналога» — это не принудительная мера, а решение самих вещателей, — пояснил Михаил Небольсин. Так, не попавшие в цифровые пакеты федеральные и региональные телеканалы продолжат выходить в аналоговом формате. В их числе, к примеру, ННТВ и Волга, а также муниципальные телестудии районов области.

Для сравнения цифрового эфирного и аналогового телевидения можно взглянуть на количество доступных каналов — до перехода на «цифру» жители региона в среднем могли смотреть 5 аналоговых каналов, то совсем скоро в эфире их будет 20 в цифровом качестве.

Для приема цифрового эфирного телевидения нужна обычная дециметровая телевизионная антенна. Если передающая станция близко, то хватит и комнатной, а если телебашня значительно удалена, то потребуется наружная антенна. Самое главное — это телевизор с поддержкой цифрового стандарта DVB-T2. Почти во всех телевизорах последних 3-5 лет есть этот стандарт. Если же ваш приёмник старее, то его не обязательно менять — поможет покупка цифровой приставки с поддержкой цифрового стандарта DVB-T2. Их приблизительная цена в магазинах электроники — 800-1000 рублей.

Мы уже писали, что в течение нескольких лет цифровое телевидение в Нижнем Новгороде становится доступнее, поскольку телеком-операторы сделали ставку на развитие именного этого типа вещания.