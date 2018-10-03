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Чиновница выписала себе премий на миллион рублей
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Сахалинская чиновница выписала себе премий на миллион рублей и пожалела 

Lenta.ru + ещё 3 14 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Сахалинской области выписавшую себе крупные вознаграждения главу Государственной жилищной инспекции региона Оксану Ковтонюк уволили в связи с утратой доверия, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Увольнение связано с прокурорской проверкой, в ходе которой выяснилось, что с ноября 2015-го по декабрь 2016 года Ковтонюк незаконно подписала приказы о начислении себе премий на общую сумму более миллиона рублей.
Прокуратура выиграла суд против чиновницы и добилась лишения ее должности. Женщина попыталась обжаловать это постановление, но 20 июля губернатор Сахалинской области распорядился уволить ее, не дожидаясь вступления решения суда в силу. 2 октября Сахалинский областной суд постановил оставить решение первой инстанции в силе.
В сообщении прокуратуры не сказано, понесет ли чиновница административную или уголовную ответственность за присвоение себе денег налогоплательщиков.
Ранее жилищный комитет Санкт-Петербурга начал проверку информации о покупке подведомственным предприятием ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» VIP-билетов на концерт группы «Ленинград» на 480 тысяч рублей.
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