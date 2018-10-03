Сахалинская чиновница выписала себе премий на миллион рублей и пожалела

Сахалинской области выписавшую себе крупные вознаграждения главу Государственной жилищной инспекции региона Оксану Ковтонюк уволили в связи с утратой доверия, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Увольнение связано с прокурорской проверкой, в ходе которой выяснилось, что с ноября 2015-го по декабрь 2016 года Ковтонюк незаконно подписала приказы о начислении себе премий на общую сумму более миллиона рублей.

Прокуратура выиграла суд против чиновницы и добилась лишения ее должности. Женщина попыталась обжаловать это постановление, но 20 июля губернатор Сахалинской области распорядился уволить ее, не дожидаясь вступления решения суда в силу. 2 октября Сахалинский областной суд постановил оставить решение первой инстанции в силе.

В сообщении прокуратуры не сказано, понесет ли чиновница административную или уголовную ответственность за присвоение себе денег налогоплательщиков.

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