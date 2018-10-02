Турнир посвятят погибшей в «Зимней вишне» девочки

В Кемерово пройдет конный турнир в память погибшей в «Зимней вишне» девочки

Конные соревнования, посвящённые памяти погибшей на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" Арины Тесленко, пройдут в Кемерово в ближайшие выходные, сообщил во вторник губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

"В эти выходные в Кемерове пройдёт турнир по конкуру и выездке. Конные соревнования посвящены памяти Арины Тесленко, погибшей на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", — написал Цивилев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, девочка очень любила лошадей и занималась в конноспортивном клубе "Фелиция", поэтому тренеры и родители Арины предложили назвать турнир её именем. "Полностью поддерживаю эту инициативу", — отметил глава региона.

Судя по фотографиям и публикациям в социальных сетях, Цивилев сам неравнодушен к лошадям и любит ездить верхом вместе с супругой и сыном. Как сообщили РИА Новости в областной администрации, губернатор лично планирует принять участие в предстоящих памятных соревнованиях.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл 25 марта и унёс 60 жизней, в том числе 37 детей. Арине Тесленко было 8 лет.