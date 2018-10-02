Ещё
Турнир посвятят погибшей в «Зимней вишне» девочки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кемерово пройдет конный турнир в память погибшей в «Зимней вишне» девочки 

РИА Новости + ещё 1 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Конные соревнования, посвящённые памяти погибшей на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" Арины Тесленко, пройдут в Кемерово в ближайшие выходные, сообщил во вторник губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
"В эти выходные в Кемерове пройдёт турнир по конкуру и выездке. Конные соревнования посвящены памяти Арины Тесленко, погибшей на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", — написал Цивилев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, девочка очень любила лошадей и занималась в конноспортивном клубе "Фелиция", поэтому тренеры и родители Арины предложили назвать турнир её именем. "Полностью поддерживаю эту инициативу", — отметил глава региона.
Судя по фотографиям и публикациям в социальных сетях, Цивилев сам неравнодушен к лошадям и любит ездить верхом вместе с супругой и сыном. Как сообщили РИА Новости в областной администрации, губернатор лично планирует принять участие в предстоящих памятных соревнованиях.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл 25 марта и унёс 60 жизней, в том числе 37 детей. Арине Тесленко было 8 лет.
Последние новости
Сербская армия готова к бою. Россию просят помочь с Косово Россия сорвала победу НАТО неявкой. Ждем новых санкций Министр обороны Великобритании: Кремль хакнул нашу победу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ситуация в Ереване резко обострилась161
Ведущая оскорбила гостя и попыталась выгнать из студии873
В России ответили на угрозы США нанести удар377
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг
На станции МЦК упал лифт с пассажирами16
Видео
00:29
Названа причина смерти Карцева
Шоу-бизнес
05:29
Россиян потянуло в Солсбери
Общество
01:27
У Калининграда взорвался паром с пассажирами
Происшествия
02:46
Звезда «Брата-2» рассказала о попытке самоубийства
Шоу-бизнес
00:41
ОБСЕ обнаружила «Бук» силовиков в Донбассе
В мире Армия
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:15
8-летняя девочка накинулась на вооруженных грабителей
Происшествия Другое
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
06:37
Покойного Кобзона унизили после смерти Азнавура
Шоу-бизнес
01:26
Скрипаль поддержал воссоединение Крыма с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение