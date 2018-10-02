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Всероссийская благотворительная акция стартует 12 октября
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Всероссийская акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» стартует 12 октября 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: предоставлено БФ "Линия жизни"
Благотворительная городская акция "Чья-то жизнь — уже не мелочь!" стартует 12 октября, сообщили в Благотворительном фонде "Линия жизни".
Акция проходит два раза в год: весной и осенью. Суть акции очень проста: почти у каждого дома есть копилка или банка, в которую все члены семьи скидывают накопившуюся в карманах и кошельках мелочь. Вроде бы мелочь, но только представьте себе, какая получится сумма, если все сложат свои накопления.
В первые две недели в городах-участниках — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Волгограде — откроются пункты приема, куда можно принести свои монетки в помощь тяжелобольным детям, подопечным фонда.
Этой осенью все собранные средства пойдут на лечение Артему Фомичеву из Череповеца. У мальчика остеосаркома правой большеберцовой кости. В самое ближайшее время планируется проведение хирургического лечения. Для операции Артему требуется онкологический раздвижной эндопротез голеностопного сустава с замещением дистального отдела большой берцовой кости. Его стоимость составляет 1 251 143 рубля.
Фонд "Линия жизни" проводит акцию с 2009 года, за это время удалось помочь 83 тяжелобольным детям стать здоровыми, а родителям — счастливыми. Акция "Чья-то жизнь — уже не мелочь!" прошла в 18 крупных городах России.
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