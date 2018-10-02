Миллионам людей угрожают страшные болезни

Ученые из Нидерландов предрекли развитие деменции, болезни Паркинсона и инсульта каждой второй женщине и каждому третьему мужчине европеоидной расы, говорится в пресс-релизе в журнале MedicalXpress.

Ученые Медицинского центра Университета Эразмуса в Роттердаме (Нидерланды) проводили масштабное исследование с 1990 по 2016 годы, в котором принимали участие 12 тысяч человек старше 45 лет.

За время исследования из 12 тысяч добровольцев скончались 5291 человек, у 3260 из них было обнаружено какое-либо неврологическое расстройство: у 1489 человек — деменция, у 1285 человек — инсульт, у 263 — болезнь Паркинсона.

Перед развитием этих заболеваний у этих людей наблюдалось высокое кровяное давление, фибрилляция предсердий, высокий уровень холестерина и диабет второго типа. При этом женщины были более склонны к деменции, а у мужчин чаще случались инсульты в молодом возрасте.