Крымский мост признали бесполезным

Цены на продукты в магазинах полуострова растут уже несколько лет подряд. Эксперты утверждают, что Крымский мост, по которому на днях открылось движение грузового транспорта, на ситуацию со стоимостью товаров никакого влияния не окажет. В лучшем случае, рост цен замедлится, но на большее крымчанам рассчитывать не стоит.

По словам политолога Михаила Делягина, Крымский мост в целом обеспечивает большую надежность при доставке товаров с материка на полуостров. Как отметил эксперт в комментарии изданию "ПолитНавигатор", в противном случае есть риски ухудшения погодных условий, что, несомненно, скажется на конечной стоимости продукции на прилавках магазинов.

Аналитик отметил, что трасса через Керченский пролив призвана в том числе снижать себестоимость поставляемой на полуостров продукции.

"Соответственно, возникает вопрос — кому это снижение себестоимости достается. Может быть снижена цена на продукты, тогда выгодополучателем будет население", — сказал Делягин.

Также он отметил, что прибыль от снижения транспортных издержек при запуске грузоперевозок по Крымскому мосту может получить бизнес. Однако гораздо более вероятный вариант — не снижение, а лишь замедление роста цен в крымских магазинах, посетовал эксперт.

"Выгода населения будет не столько явной и не столько очевидной, как все ждали", — добавил он.

Напомним, накануне на трассе через Керченский пролив открылось движение большегрузного транспорта. За первые несколько часов по мосту проехали более 700 фур. До этого по новенькой дороге могли двигаться только легковые машины.

Напомним, Крымский мост (автомобильную часть) официально открыл в середине мая 2018 года президент России Владимир Путин . Глава государства лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром на следующий день по трассе в Крым открылось движение для всех автомобилистов.

В целом с момента запуска автомобильного движения по мосту через Керченский пролив проехало почти три миллиона транспортных средств. За один только сентябрь — почти 500 тысяч автомобилей. Преобладающим было таманское направление: с полуострова на материк проехали 260 тысяч автомобилей.