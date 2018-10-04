Ещё
Дело Серебренникова передали в суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело Серебренникова передали в суд 

РИА Новости + ещё 40 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело известного режиссера Кирилла Серебренникова о хищениях в "Седьмой студии" передано в суд для рассмотрения по существу, дата начала процесса пока неизвестна.
Обвиняемым грозит до десяти лет заключения.
"Сегодня дело было направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу", — сказала следователь в четверг в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на продление Серебренникову домашнего ареста.
Как полагает следствие, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, обвинения отвергают.
Последние новости
Украинские катера-невидимки стали кошмаром Счет жертвам на подростковых "вписках" идет на десятки Германия подписала американскому СПГ приговор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США неожиданно поддержали решение Украины289
Мать Зверева открыла шокирующую правду о его отце13
Путин отказался ехать на еще одну свадьбу71
Поставка Су-35 в Индонезию сорвалась из-за США58
Прояснилась ситуация с госпитализацией Павла Воли20
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение