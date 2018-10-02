Россияне отказались считать США самой успешной страной 

Большинство россиян (63 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что не считают США самой экономически успешной страной. По их мнению, в мире есть не менее успешные государства.
У респондентов спросили: «Вы считаете США самой экономически успешной страной мира?». «Да» ответили 34 процента опрошенных.
Еще три процента респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 1729 человек.
Ранее на заседании Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп назвал свою администрацию самой успешной среди команд всех предыдущих президентов. Он заявил, что американская экономика сейчас процветает, как никогда раньше, а со времени его избрания США стали богаче на десять триллионов долларов. Трамп рассказал, что за время его президентства в стране было создано четыре миллиона новых рабочих мест и проведены крупнейшие в американской истории сокращения налогов.