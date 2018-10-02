Россияне отказались считать США самой успешной страной

Большинство россиян (63 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что не считают США самой экономически успешной страной. По их мнению, в мире есть не менее успешные государства.

У респондентов спросили: «Вы считаете США самой экономически успешной страной мира?». «Да» ответили 34 процента опрошенных.

Еще три процента респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 1729 человек.