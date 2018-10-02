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Россияне раскритиковали скандальные ток-шоу
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Россияне раскритиковали скандальные ток-шоу 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (69 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что не хотят сниматься в скандальных ток-шоу ради денег и считают такой способ заработка недостойным.
У респондентов спросили: «Вы готовы принять участие в скандальном ток-шоу ради денег?». «Да» ответили 22 процента опрошенных. По их мнению, это хороший способ заработать.
Еще девять процентов респондентов заявили, что не пойдут на скандальные ток-шоу ради денег, но готовы сделать это «для других целей».
Всего в опросе приняли участие 4107 человек.
Ранее героиня программы «На самом деле» Юлия Кичемасова, которую называли любовницей актера Ивана Краско, предложила «Комсомольской правде» купить информацию о том, что на шоу «все подставлено». Девушка сама связалась с газетой и пожаловалась, что «Первый канал» не заплатил ей обещанных денег.
Краско заявил «КП», что «эту Юлю» ему навязали в программе и попросили быть с ней нежнее. По словам актера, до съёмок он не был с ней знаком. Краско был разочарован итоговым сценарием программы и всем выпуском. По его мнению, авторы передачи «переборщили». Он пригрозил редактору программы «разоблачением».
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