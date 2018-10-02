Россияне раскритиковали скандальные ток-шоу

Большинство россиян (69 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что не хотят сниматься в скандальных ток-шоу ради денег и считают такой способ заработка недостойным.

У респондентов спросили: «Вы готовы принять участие в скандальном ток-шоу ради денег?». «Да» ответили 22 процента опрошенных. По их мнению, это хороший способ заработать.

Еще девять процентов респондентов заявили, что не пойдут на скандальные ток-шоу ради денег, но готовы сделать это «для других целей».

Всего в опросе приняли участие 4107 человек.

Ранее героиня программы «На самом деле» Юлия Кичемасова, которую называли любовницей актера Ивана Краско , предложила « Комсомольской правде » купить информацию о том, что на шоу «все подставлено». Девушка сама связалась с газетой и пожаловалась, что «Первый канал» не заплатил ей обещанных денег.

Краско заявил «КП», что «эту Юлю» ему навязали в программе и попросили быть с ней нежнее. По словам актера, до съёмок он не был с ней знаком. Краско был разочарован итоговым сценарием программы и всем выпуском. По его мнению, авторы передачи «переборщили». Он пригрозил редактору программы «разоблачением».