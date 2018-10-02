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У Сенцова обнаружили сердечную недостаточность
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У Сенцова обнаружили сердечную недостаточность 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врачи диагностировали у осуждённого украинского режиссёра Олега Сенцова сердечную недостаточность. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, на фоне голодовки у заключённого изменилось состояние крови.
«У него обострение, соответственно, проблема с сердцем — сердечная недостаточность. Ревматизм нижней конечности, плюс проблемы появились с печенью и почками», — передаёт слова адвоката «Настоящее время».
Ранее News.ru писал о том, что Госдепартамент США прокомментировал сообщения о возможном обмене Олега Сенцова на россиян Марию Бутину, Константина Ярошенко и Виктора Бута. В ведомстве подобный обмен назвали «бессмысленной попыткой России использовать незаконное задержание Олега Сенцова в качестве базы для переговоров».
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