Россияне потеряли тайник с алкоголем

Россияне спрятали украденные ящики с алкоголем и забыли про тайник

Полиция направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей Калужской области , обвиняемых в краже шести ящиков с алкоголем. Об этом во вторник, 2 октября, сообщила пресс-служба регионального управления МВД

По версии следствия, 21-летний житель Дзержинского района отдыхал в компании знакомых. Когда выпивка закончилась, молодой человек вспомнил, что видел в хозяйственной постройке по соседству большое количество алкоголя.

Приятели решили позаимствовать спиртное. Входная дверь складского помещения оказалась не заперта. Проникнув внутрь, они по очереди вынесли шесть ящиков с алкоголем, перебросили их через забор и отправились прятать «клад» в лес.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить лиц, причастных к краже. Но вернуть владельцу похищенный алкоголь не удалось, потому что молодые люди, находясь в состоянии сильного опьянения, забыли, где его спрятали.