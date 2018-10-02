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В больницах выявили массовую нехватку лекарств
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В больницах выявили массовую нехватку лекарств 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство российских врачей (68 процентов), принявших участие в исследовании Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявили о случаях нехватки лекарств в больницах. Об этом сообщает ТАСС.
68 процентов опрошенных медиков заявили, что в 2018 году некоторым пациентам не выписывали льготные рецепты, так как нужного препарата не было в аптеках. По данным агентства, таки же результаты показал опрос 2016-2017 годов.
Также 71,7 процента опрошенных российских врачей заявили о нехватке лекарств в больницах.
Еще 30 процентов респондентов заявили, что руководство некоторых больниц заставляет врачей выписывать только конкретные лекарства.
По словам каждого пятого респондента (21,3 процента), в некоторых медицинских учреждениях не хватает обезболивающих для онкобольных.
При этом 37 процентов опрошенных врачей оценили доступность льготных лекарств в своем регионе в 2018 году как «высокую» или «хорошую», несмотря на отдельные случаи. В 2016-2017 годах на плохую доступность препаратов жаловались 51,4 процента медиков.
В конце прошлого года Минпромторг разработал законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в магазинах. Авторы документа пояснили, что эта мера простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на некоторые лекарства.
Позже «Коммерсант» сообщил, что крупные российские аптечные сети могут сократить половину своих точек, а небольшие региональные компании покинут рынок из-за принятия этого закона. В «Деловой России» заявляли, что из-за продажи части лекарств в магазинах аптекам бы пришлось поднять цены на рецептурные препараты на 11–16 процентов.
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