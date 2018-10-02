В больницах выявили массовую нехватку лекарств

Большинство российских врачей (68 процентов), принявших участие в исследовании Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявили о случаях нехватки лекарств в больницах. Об этом сообщает ТАСС.

68 процентов опрошенных медиков заявили, что в 2018 году некоторым пациентам не выписывали льготные рецепты, так как нужного препарата не было в аптеках. По данным агентства, таки же результаты показал опрос 2016-2017 годов.

Также 71,7 процента опрошенных российских врачей заявили о нехватке лекарств в больницах.

Еще 30 процентов респондентов заявили, что руководство некоторых больниц заставляет врачей выписывать только конкретные лекарства.

По словам каждого пятого респондента (21,3 процента), в некоторых медицинских учреждениях не хватает обезболивающих для онкобольных.

При этом 37 процентов опрошенных врачей оценили доступность льготных лекарств в своем регионе в 2018 году как «высокую» или «хорошую», несмотря на отдельные случаи. В 2016-2017 годах на плохую доступность препаратов жаловались 51,4 процента медиков.

В конце прошлого года Минпромторг разработал законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в магазинах. Авторы документа пояснили, что эта мера простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на некоторые лекарства.