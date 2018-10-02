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За шпионскую технику предложили наказывать менее сурово
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Генпрокуратура предлагает смягчить наказание за использование шпионской техники 

ТАСС + ещё 11 9 часов назад
Фото: ТАСС
Уголовное наказание за использование шпионской техники без преступного умысла следует заменить административным или же просто изымать спецсредства без какого-либо наказания.
Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире интерактивного видеосервиса надзорного ведомства "Эфир".
"В большинстве случаев общественной опасности это деяние не несет, ровно так его и надо рассматривать. Нужно ограничиваться какими-то другими мерами — может быть, это изъятие, может быть административные какие-то вещи", — сказал Куренной.
По его словам, в ходе следствия и судебного процесса должен быть установлен преступный умысел при использовании спецтехники. В апреле этого года Генпрокуратура сообщила, что готовит предложения по декриминализации бытового использования шпионских устройств.
За последние два года было возбуждено 765 уголовных дел по ст. 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). "Цифра воображения не поражает, но в 2017 году рост подобных случаев составил 31%, было рассмотрено 568 дел в суде", — пояснил Куренной.
Ранее ФСБ начала разработку законопроектов, уточняющих трактовку термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" в УК и Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП). Разработчики отмечают, что это поможет исключить непреднамеренное участие физических лиц (по УК РФ), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (по КоАП РФ) в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Законопроекты могут вступить в силу в декабре 2019 года.
В декабре 2017 года на пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину рассказали о фермере из села Лопатки Курганской области Евгении Васильеве, которого судили за приобретение GPS-трекера для слежки за коровой. Устройство запрещено к свободному обороту на территории России в связи с наличием признаков отнесения к специальным техсредствам для негласного получения информации. В декабре дело в отношении него было возвращено в прокуратуру, после чего следствие прекратило уголовное преследование.
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