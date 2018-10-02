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Решена судьба прав Багдасарян
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Решена судьба прав Багдасарян 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Фото: АГН "Москва"/Андрей Никеричев
Мосгорсуд признал законным отказ Дорогомиловского районного суда вернуть водительские права москвичке Маре Багдасарян.
«Постановление Дорогомиловского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — цитирует агентство «Москва» решение судьи.
Ранее адвокат Багдасарян просил допустить ее к управлению транспортным средством на основании медицинского заключения, в котором говорится, что она здорова. В прежнем медицинском заключении, предоставленном Багдасарян в ГИБДД, говорилось о наличии у нее эпилепсии.
Мара Багдасарян получила скандальную известность после гонок на «Гелендваген» в 2016 году, в 2017 году ее лишили права на управление автомобилем бессрочно. После этого ее еще неоднократно задерживали за нарушения правил дорожного движения и езду без прав.
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