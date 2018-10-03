Туристы стали активнее покупать пакетные туры в России

Туристы стали активнее покупать пакетные туры на отдых в России

По словам эксперта, в этом году более 2,5 миллионов туристов воспользовались услугами туроператоров. "Рейтинг наиболее подаваемых направлений в летний сезон выглядит следующим образом: Турция, Россия, Греция, Испания, Кипр, Тунис, Болгария, Таиланд, Доминикана и Хорватия", — сказала она.

Ломидзе подчеркнула, что этот рейтинг касается только организованных туристов.