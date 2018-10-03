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Туристы стали активнее покупать пакетные туры в России
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Туристы стали активнее покупать пакетные туры на отдых в России 

РИА Новости + ещё 39 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Расширение спектра пакетных предложений туроператоров по отдыху в России помогло ей занять второе место в рейтинге наиболее продаваемых направлений летом 2018 года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По словам эксперта, в этом году более 2,5 миллионов туристов воспользовались услугами туроператоров. "Рейтинг наиболее подаваемых направлений в летний сезон выглядит следующим образом: Турция, Россия, Греция, Испания, Кипр, Тунис, Болгария, Таиланд, Доминикана и Хорватия", — сказала она.
Ломидзе подчеркнула, что этот рейтинг касается только организованных туристов.
"Выход России на второе место по части организованного туризма можно считать прорывом года, — добавила представитель АТОР. — В прошлом году Россия была на шестом месте. Этим летом, благодаря работе туркомпаний, мы обошли Грецию, Испанию, Кипр, Таиланд".
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