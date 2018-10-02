На вокзалах начнут продавать билеты на трамвай и метро

В этом году более одного миллиарда пассажиров перевезут по железной дороге. Как отметил в своем выступлении глава РЖД Олег Белозеров в рамках международного транспортно-логистического форума "PRO//ДВИЖЕНИЕ.1520", это самый высокий показатель за последние 10 лет. За время существования РЖД (за 15 лет), каждый житель нашей страны более ста раз воспользовался услугами железнодорожного транспорта. И число пассажиров будет расти.

И ключевым трендом здесь будет интеграция и интермодальность. "Пассажиру все равно, каким способом он перемещается, и в идеале он не должен вообще обращать внимание на смену видов транспорта, двигаясь по единому билету и в рамках единого тарифа, — сказал Белозеров. — Полагаю, что с дальнейшим сращиванием пригородного и городского рельсового транспорта (метро и трамваев) мы сможем обеспечить услуги такого уровня".

Вокзалы при таком подходе станут многофункциональными центрами, где в первую очередь будут оказываться информационные услуги и обеспечиваться интермодальные продажи, прогнозирует глава РЖД.