Ведущая оскорбила гостя и попыталась выгнать из студии

Телеведущая оскорбила гостя и попыталась выгнать из студии

Скабеева потребовала от Исаева покинуть студию после того, как тот назвал коммунизм и фашизм родственными явлениями.

Исаев говорил о том, что на Украине «приравняли фашизм и коммунизм», и это «абсолютно правильно».

«Это правильно? Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович», — отреагировала на это Скабеева.

Также в эфире ток-шоу Никита Исаев заявил, что поддерживает разрушение памятников Ленину на Украине и предложил «повалить» их и в России.