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Ведущая оскорбила гостя и попыталась выгнать из студии
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Телеведущая оскорбила гостя и попыталась выгнать из студии 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: кадр из видео
Телеведущая Ольга Скабеева назвала общественного деятеля Никиту Исаева идиотом в прямом эфире ток-шоу «60 минут».
Скабеева потребовала от Исаева покинуть студию после того, как тот назвал коммунизм и фашизм родственными явлениями.
Исаев говорил о том, что на Украине «приравняли фашизм и коммунизм», и это «абсолютно правильно».
«Это правильно? Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович», — отреагировала на это Скабеева.
Также в эфире ток-шоу Никита Исаев заявил, что поддерживает разрушение памятников Ленину на Украине и предложил «повалить» их и в России.
Ранее группа депутатов Верховной рады предложила запретить понятие «русский мир», признав его формой нацизма.
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