В Москве 4 октября наградят лучших молодых медиаменеджеров России 

Главные игроки российского медиарынка встретятся в Москве 4 октября на церемонии награждения победителей «Рейтинга молодых медиаменеджеров России — 2017». Мероприятие посетят топ-менеджеры, представители медиа-групп, отраслевых изданий, каналов, а также блогеры.
Для гостей пройдет сессия интеллектуальной игры «60 секунд», ведущим которой станет двукратный обладатель «Хрустальной совы», лучший в мире тренер по спортивному «Что? Где? Когда?» и известный игрок клуба Михаил Скипский.
«В этом году мы выпускаем рейтинг уже в седьмой раз. Рейтинг, составленный нами в партнерстве c исследовательской компанией Mediascope, выявляет эффективных профессионалов моложе 35 лет с большим потенциалом, способных формировать повестку будущего медиарынка в стране», — рассказал управляющий партнер компании Odgers Berndtson Роман Тышковский. Независимым наблюдателем рейтинга выступает представитель «большой четверки» — компания «Делойт», СНГ.
В этом году ведущие позиции в рейтинге заняли представители таких медиа-компаний как «Газпром-Медиа» (33 человека), «СТС-медиа» (27 человек) и Mail.ru Group (22 человека). «РБК» и «Яндекс» в списке представлены 16 медиаменеджерами. Холдинг «Rambler&Co» будут представлять 13 медиаменеджеров.
«Мы рады, что наши специалисты ежегодно становятся лидерами рейтинга и заметно выделяются среди плеяды талантливых и перспективных топ-менеджеров, способных генерировать прогрессивные решения и совершенствовать медиасферу России», — заявил представитель холдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение». Корпорация в этом году выступила генеральным спонсором церемонии.
В списке участников рейтинга такие известные персоны, как главный редактор «Кинопоиска» Елизавета Сурганова, главред Sports.ru Юрий Дудь, а также представители SNC, Eurosport, Forbes, «Коммерсанта», ТАСС, РБК и других медиа.
Генеральным информационным партнером в этом году выступает медиахолдинг РБК. В числе инфопартнеров также такие издания как Rambler, Инвест Форсайт, Advertology, Экономика сегодня, Умная страна, Young Journalists, Mediaguide, Реклама в России, PRnews, Управление персоналом.
«Рейтинг молодых медиаменеджеров России» проводится компанией Odgers Berndtson с 2011 года. В основе рейтинга лежит комплексная оценка профессиональных достижений и дальнейших карьерных перспектив.
Он состоит из шести секторов: интернет-сервисы (за исключением СМИ), эфирное ТВ, СМИ в интернете, печать, эфирное радио и неэфирное ТВ. Традиционно самая масштабная категория рейтинга — интернет-сервисы, в ней представлены 72 участника. Следующая за ней по числу участников отрасль — интернет-СМИ (42 участника).
Odgers Berndtson в течение 50 лет помогает крупнейшим организациям находить топ-менеджеров, способных реализовывать успешные инициативы более чем 50 секторах.
Mediascope — технологичная исследовательская компания, лидер российского рынка медиаисследований и мониторинга рекламы и СМИ. Информационные базы Mediascope служат им основой для принятия стратегических решений.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву.