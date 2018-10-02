В Москве 4 октября наградят лучших молодых медиаменеджеров России

Главные игроки российского медиарынка встретятся в Москве 4 октября на церемонии награждения победителей «Рейтинга молодых медиаменеджеров России — 2017». Мероприятие посетят топ-менеджеры, представители медиа-групп, отраслевых изданий, каналов, а также блогеры.

Для гостей пройдет сессия интеллектуальной игры «60 секунд», ведущим которой станет двукратный обладатель «Хрустальной совы», лучший в мире тренер по спортивному «Что? Где? Когда?» и известный игрок клуба Михаил Скипский

«В этом году мы выпускаем рейтинг уже в седьмой раз. Рейтинг, составленный нами в партнерстве c исследовательской компанией Mediascope, выявляет эффективных профессионалов моложе 35 лет с большим потенциалом, способных формировать повестку будущего медиарынка в стране», — рассказал управляющий партнер компании Odgers Berndtson Роман Тышковский. Независимым наблюдателем рейтинга выступает представитель «большой четверки» — компания «Делойт», СНГ.

«Мы рады, что наши специалисты ежегодно становятся лидерами рейтинга и заметно выделяются среди плеяды талантливых и перспективных топ-менеджеров, способных генерировать прогрессивные решения и совершенствовать медиасферу России», — заявил представитель холдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение». Корпорация в этом году выступила генеральным спонсором церемонии.

Генеральным информационным партнером в этом году выступает медиахолдинг РБК. В числе инфопартнеров также такие издания как Rambler, Инвест Форсайт, Advertology, Экономика сегодня, Умная страна, Young Journalists, Mediaguide, Реклама в России, PRnews , Управление персоналом.

«Рейтинг молодых медиаменеджеров России» проводится компанией Odgers Berndtson с 2011 года. В основе рейтинга лежит комплексная оценка профессиональных достижений и дальнейших карьерных перспектив.

Он состоит из шести секторов: интернет-сервисы (за исключением СМИ), эфирное ТВ, СМИ в интернете, печать, эфирное радио и неэфирное ТВ. Традиционно самая масштабная категория рейтинга — интернет-сервисы, в ней представлены 72 участника. Следующая за ней по числу участников отрасль — интернет-СМИ (42 участника).

Odgers Berndtson в течение 50 лет помогает крупнейшим организациям находить топ-менеджеров, способных реализовывать успешные инициативы более чем 50 секторах.

Mediascope — технологичная исследовательская компания, лидер российского рынка медиаисследований и мониторинга рекламы и СМИ. Информационные базы Mediascope служат им основой для принятия стратегических решений.

Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву.