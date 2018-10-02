Россияне оценили прозрачность ЕГЭ

ВЦИОМ: большинство россиян считают прозрачным процесс проведения ЕГЭ

Большинство россиян (56%) и российских студентов (63%) считают процесс проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) прозрачным, следует из опубликованных во вторник результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большая часть студентов и россиян, информированных о ЕГЭ, считают процесс [его] проведения в той или иной степени прозрачным (63% и 56% соответственно)", — говорится в исследовании.

"Очень прозрачным" процесс проведения ЕГЭ чаще (17%) считают студенты, родители детей, готовящихся к сдаче такого экзамена, а также те, кто сдавал его лично (16%), нежели те, кто узнает о ЕГЭ только из СМИ (9%). "Скорее непрозрачным" процесс сдачи ЕГЭ считают 15% опрошенных россиян (чаще всего так полагают студенты (20%) и те, кто знает об экзамене из СМИ (17%), еще 9% респондентов и 8% студентов убеждены в абсолютной непрозрачности экзамена.

Большинство россиян (61%) отмечают, что результаты сдачи ЕГЭ соответствовали школьным оценкам по предметам, среди непосредственно сдававших такой экзамен студентов такой точки зрения придерживаются 59%. Около 18% сдававших ЕГЭ заявили, что их результаты по экзамену были хуже школьных оценок, еще 15% — лучше школьных оценок. Большинство студентов (55%) также высказались о том, что результаты ЕГЭ соответствовали школьной успеваемости, 22% считают, что результаты оказались хуже, 18% — лучше.

Большинство российских студентов (86%) считают, что качество образования в разных регионах России отличается, из них 39% заявили о довольно больших различиях, 47% — о небольших. Каждый десятый опрошенный полагает, что уровень высшего образования в разных регионах страны примерно одинаковый.

В целом порядка 49% студентов заявили об улучшении качества высшего образования в России за последнее десятилетие. Еще 20% не увидели никаких изменений, такое же количество студентов отметили ухудшение качества высшего образования. Большинство россиян (90%) слышали о случаях лишения государственной аккредитации вузов, которые не соответствуют утвержденным образовательным программам. Поддерживают такие меры 76% опрошенных, против высказались лишь 12%.

Об опросе

Всероссийский опрос проведен 24-25 сентября 2018 года, в нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Кроме того, 25-29 сентября 2018 года был проведен онлайн-опрос среди 1280 студентов 1-4 курсов из 10 российских регионов.