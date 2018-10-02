БДТ в Петербурге треснул после многомиллиардного ремонта

После реконструкции Большого драматического театра в Петербурге, которая обошлась в 6 миллиардов рублей, на фасаде здания появились огромные трещины.
По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями.
Под подозрением оказались чиновники подведомственной Министерству культуры структуры, приводит РЕН ТВ слова адвоката Алексея Добрынина, представляющего интересы театра.
Ранее «Ридус» сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении ряда руководящих сотрудников Министерства культуры, подозреваемых в хищении средств, выделенных на проведение реставрации объектов культурного наследия.
Проходивший по этому делу бывший замминистра культуры Григорий Пирумов был задержан в мае в рамках нового уголовного дела о хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа.
В октябре прошлого года Пирумова осудили за хищение нескольких десятков миллионов рублей, выделенных из бюджета на реставрационные работы в Новодевичьем и Иоанно-Предтеченском монастырях и Изборской крепости. Его приговорили к полутора годам колонии общего режима и освободили в зале суда в связи с отбытием срока наказания в СИЗО.
Пирумова также считают причастным к деятельности компаний, которые так и не смогли сделать качественный ремонт БДТ.