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Центр «Серебряный волонтер» открылся в Таганроге
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Центр «Серебряный волонтер» открылся в Таганроге 

РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В Таганроге на базе городского дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 открылся центр "Серебряный волонтер", говорится в сообщении на портале правительства Ростовской области. В ряды добровольцев записались уже 40 человек.
"Деятельность "серебряных" волонтеров в основном направлена на организацию досуговой деятельности. Активные пожилые граждане организуют шахматные клубы, спортивные группы, творческие коллективы, проводят курсы компьютерной грамотности, безопасности жизнедеятельности, астрономии, краеведению", ‒ рассказал замгубернатора региона Сергей Бондарев.
Добровольцы занимаются не только со своими сверстниками, но и проводят встречи с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, учат их ловить рыбу, готовить, вышивать и вязать.
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