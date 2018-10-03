Центр «Серебряный волонтер» открылся в Таганроге

Таганроге на базе городского дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 открылся центр "Серебряный волонтер", говорится в сообщении на портале правительства Ростовской области . В ряды добровольцев записались уже 40 человек.

"Деятельность "серебряных" волонтеров в основном направлена на организацию досуговой деятельности. Активные пожилые граждане организуют шахматные клубы, спортивные группы, творческие коллективы, проводят курсы компьютерной грамотности, безопасности жизнедеятельности, астрономии, краеведению", ‒ рассказал замгубернатора региона Сергей Бондарев.

Добровольцы занимаются не только со своими сверстниками, но и проводят встречи с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, учат их ловить рыбу, готовить, вышивать и вязать.