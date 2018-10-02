Сослуживцы рассказали о полковнике Чепиге

Трое анонимных Анатолия Чепиги рассказали о нем «Новой газете».

В середине сентября Боширов и Петров дали интервью главреду канала RT Маргарите Симоньян , в котором опровергли свою причастность к отравлению, а на прошлой неделе журналисты изданий Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, согласно которому Руслан Боширов на самом деле является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

«Боширов, с которым разговаривала Симоньян — это не Боширов, а Чепига», — заявил «Новой» один из собеседников, служивший в войсковой части 20662.

По его словам, внешность Чепиги изменилась, а голос нет. Между тем другие собеседники издания, ветераны того же 282-го отряда спецназа в Матвеевке (Хабаровский край), где в первой половине 2000-х годов служил Чепига, не столь уверены в том, что Боширов — это Чепига.

Источники газеты рассказали, что в 2001-м Чепига был назначен командиром разведгруппы 282-го отряда спецназа благодаря хлопотам родственника — «большой шишки» в краевой администрации.

«Чепига считался "блатным"», — отметил один из его сослуживцев.

По его словам, даже полковник Виталий Берников, командир отряда, был с Чепигой «подчеркнуто» вежлив.

В 2006-м тогда уже капитан Чепига был переведен из Хабаровска в Москву, а Героем России уже подполковник Чепига стал «за Крым». При этом собеседник затруднился «даже предположить», чем именно в Крыму занимался «ботаник-буквоед» Чепига, бывший «посредственным офицером для полевой работы».