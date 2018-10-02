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Сослуживцы рассказали о полковнике Чепиге
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Сослуживцы рассказали о полковнике Чепиге 

Рамблер 15 часов назад
Фото: кадр видео RT
Трое анонимных Анатолия Чепиги рассказали о нем «Новой газете».
В начале марта в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Несколько дней спустя власти Великобритании обвинили в этом Россию, а в начале сентября назвали подозреваемыми в совершении преступления якобы сотрудников российских спецслужб Руслана Боширова и Александра Петрова.
В середине сентября Боширов и Петров дали интервью главреду канала RT Маргарите Симоньян, в котором опровергли свою причастность к отравлению, а на прошлой неделе журналисты изданий Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, согласно которому Руслан Боширов на самом деле является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.
«Боширов, с которым разговаривала Симоньян — это не Боширов, а Чепига», — заявил «Новой» один из собеседников, служивший в войсковой части 20662.
По его словам, внешность Чепиги изменилась, а голос нет. Между тем другие собеседники издания, ветераны того же 282-го отряда спецназа в Матвеевке (Хабаровский край), где в первой половине 2000-х годов служил Чепига, не столь уверены в том, что Боширов — это Чепига.
Источники газеты рассказали, что в 2001-м Чепига был назначен командиром разведгруппы 282-го отряда спецназа благодаря хлопотам родственника — «большой шишки» в краевой администрации.
«Чепига считался "блатным"», — отметил один из его сослуживцев.
По его словам, даже полковник Виталий Берников, командир отряда, был с Чепигой «подчеркнуто» вежлив.
В 2006-м тогда уже капитан Чепига был переведен из Хабаровска в Москву, а Героем России уже подполковник Чепига стал «за Крым». При этом собеседник затруднился «даже предположить», чем именно в Крыму занимался «ботаник-буквоед» Чепига, бывший «посредственным офицером для полевой работы».
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