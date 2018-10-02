Три российских вуза вошли в топ-100 рейтинга RUR по естественным наукам

Три российских вуза — Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ , Московский физико-технический институт (МФТИ) и Томский государственный университет (ТомГУ) вошли в топ-100 последней редакции глобального рейтинга университетов RUR по естественным наукам, сообщили в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".

"Рейтинговое агентство RUR совместно с Clarivate Analytics при информационной поддержке МИА "Россия Сегодня" анонсирует пятую версию международного рейтинга университетов по естественным наукам. 2018 год стал настоящим прорывом для российской высшей школы: сразу три отечественных университета вошли в первую сотню лучших вузов мира, войдя в престижную Алмазную лигу", — говорится в релизе.

Отмечается, что этот год стал рекордным для России, поскольку сразу 41 отечественный университет принял участие в рейтинге RUR Natural Sciences. Для сравнения, в 2017 году только 31 российский вуз был отмечен в рейтинге.

"Также 2018 год стал рекордным с точки зрения абсолютных позиций. Сразу три университета вошли в топ-100 мирового рейтинга: Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (52-я позиция в мире), Московский физико-технический институт (69-е место) и Томский государственный университет (84-е место). Ранее ни один российский вуз не входил в первую сотню по естественным наукам", — добавляется в релизе.

При составлении рейтинга были проанализированы 800 ведущих вузов из 84 стран мира. По итогу исследования были отобраны 625 университетов из 71 страны, которые и вошли в предметный рейтинг по естественным наукам. Рейтинг RUR основан сразу на 20 отдельных индикаторах, объединенных в четыре группы измерения: качество преподавания и исследования и уровни интернационализации и финансовой устойчивости.

Комментируя результаты рейтинга, ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов заявил РИА Новости, что попадание вуза в несколько ведущих глобальных рейтингов достаточно точно показывает место университета в мировом научно-образовательном пространстве.