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За раздельный сбор мусора пообещали скидки на ЖКУ
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Минстрой пообещал скидки на ЖКУ за раздельный сбор мусора 

ТВ Центр + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россияне смогут платить вдвое меньше за вывоз твердых коммунальных отходов, если начнут разделять мусор, заявил "Известиям" замглавы Минстроя Андрей Чибис. Однако чтобы получить скидку, решение сортировать бумагу и пластик должен принять весь дом.
Сегодня разделение твердых коммунальных отходов ведется на мусоросортировочных станциях. Если граждане будут делать это самостоятельно, их нужно поощрять, сказал Чибис.
"Дифференцированные тарифы могут появиться с нового года, мы прописали для этого законодательную базу. Если люди сортируют сами, тратят на это силы, раскладывая мусор по разным мешкам, а потом — по разным контейнерам, то таким гражданам надо давать скидки", — подчеркнул собеседник издания.
Впрочем, для реализации этой идеи нужна и соответствующая инфраструктура. Не должно получиться так, что во дворе стоят бачки с рассортированным мусором, а затем приезжает мусоровоз и все перемешивает.
В производственной компании "Большая Тройка", работающей в сфере обращения с отходами, газете заявили, что ощутимую экономию получат только жители крупных городов. Благодаря накоплению большого объема отходов региональному оператору выгодно будет делать скидки.
Сейчас плата за вывоз мусора в зависимости от региона составляет в среднем от 80 до 130 рублей в месяц. С 1 января, впрочем, тариф будет скорректирован. По прогнозам экспертов, увеличение цен в среднем по России составит 12 процентов.
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