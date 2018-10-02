За раздельный сбор мусора пообещали скидки на ЖКУ

Минстрой пообещал скидки на ЖКУ за раздельный сбор мусора

Россияне смогут платить вдвое меньше за вывоз твердых коммунальных отходов, если начнут разделять мусор, заявил "Известиям" замглавы Минстроя Андрей Чибис . Однако чтобы получить скидку, решение сортировать бумагу и пластик должен принять весь дом.

Сегодня разделение твердых коммунальных отходов ведется на мусоросортировочных станциях. Если граждане будут делать это самостоятельно, их нужно поощрять, сказал Чибис.

"Дифференцированные тарифы могут появиться с нового года, мы прописали для этого законодательную базу. Если люди сортируют сами, тратят на это силы, раскладывая мусор по разным мешкам, а потом — по разным контейнерам, то таким гражданам надо давать скидки", — подчеркнул собеседник издания.

Впрочем, для реализации этой идеи нужна и соответствующая инфраструктура. Не должно получиться так, что во дворе стоят бачки с рассортированным мусором, а затем приезжает мусоровоз и все перемешивает.

В производственной компании "Большая Тройка", работающей в сфере обращения с отходами, газете заявили, что ощутимую экономию получат только жители крупных городов. Благодаря накоплению большого объема отходов региональному оператору выгодно будет делать скидки.

Сейчас плата за вывоз мусора в зависимости от региона составляет в среднем от 80 до 130 рублей в месяц. С 1 января, впрочем, тариф будет скорректирован. По прогнозам экспертов, увеличение цен в среднем по России составит 12 процентов.