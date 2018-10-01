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Мощи Луки Крымского доставили во Владивосток
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Мощи Луки Крымского доставили во Владивосток 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Юлия Маковейчук
Мощи святителя Луки Крымского доставили во Владивосток, где они пробудут до 4 октября, святыню, которая впервые покидает Крым на долгий срок, доставят еще в 16 российских городов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.
Во Владивостоке ковчег с мощами встретили священнослужители и верующие. По данным местной епархии, реликвия доступна для поклонения в Покровском кафедральном соборе.
"Там, где хотя бы маленькая частичка святого — там весь святой, добрый, любящий Христа и нас. В наш век расслабления духовного попросим у святителя Луки, чтобы он был предстателем, молитвенником за нас, чтобы и мы стояли крепко в вере", — отметил митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.
Помимо Владивостока, как сообщили в ФАП, мощи привезут в Новосибирск (4-7 октября), Омск (7-10 октября), Челябинск (11-14 октября), Самару (15-18 октября), Ульяновск (18-21 октября), Нижний Новгород (21-25 октября), Владимир (25-28 октября), Калугу (28-31 октября), Смоленск (31 октября — 3 ноября), Брянск (3-6 ноября), Орел (6-9 ноября), Курск (9-12 ноября), Липецк (12-15 ноября), Тамбов (15-18 ноября), Архангельск (19-22 ноября) и Калининград (23 — 27 ноября).
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