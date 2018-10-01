Макаревич: «Собрали миллион! Не кисло?»

Макаревич рассказал, как продавал колбасу и фотографировался за деньги

Российский музыкант Андрей Макаревич рассказал подписчикам о том, как работал продавцом и брал деньги за совместные фотографии с поклонниками. «Впервые в жизни торговал колбасой и фотографировался за деньги», — написал Макаревич на своей странице в Facebook. В необычном амплуа лидер группы «Машина времени» выступил на благотворительной акции «Смородиновая вечеринка», который устроила актриса Татьяна Лазарева вместе с фондом «Созидание». «Я надеялся, что будет хорошо, но не ожидал, что настолько. Было очень много посетителей, скупили все (думаю, фонд отлично пополнился), но главное — была необыкновенно веселая и добрая атмосфера, люди легко и радостно жертвовали свои деньги на хорошее дело. Все улыбались. Собрали миллион! Не кисло?», — отметил музыкант. Ранее в Крыму раскритиковали Макаревича за коммерческое отношение к жизни.