Патриарх Кирилл посетит Белоруссию 13-14 октября

Ранее митрополит Минский и Заславский Павел , Патриарший Экзарх всея Белоруссии сообщал, что осенью 2018 года в Белоруссии планируется провести заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ). Митрополит Павел уточнял также, что ожидается приезд патриарха, постоянных и временных членов синода.

В графике, размещенном на сайте БПЦ, отмечается, что 13 октября в 16.00 по местному времени (совпадает с мск) патриарх Кирилл прибудет в минский аэропорт. В этот же день он возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, которое начнется в 18.00. На следующий день, 14 октября, патриарх Кирилл отслужит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых.

Представители БПЦ предстоящий визит патриарха не комментируют.

Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.