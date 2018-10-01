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Патриарх Кирилл посетит Белоруссию
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Патриарх Кирилл посетит Белоруссию 13-14 октября 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Белоруссию 13-14 октября, следует из материалов на официальном портале Белорусской православной церкви (БПЦ).
Ранее митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Белоруссии сообщал, что осенью 2018 года в Белоруссии планируется провести заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ). Митрополит Павел уточнял также, что ожидается приезд патриарха, постоянных и временных членов синода.
В графике, размещенном на сайте БПЦ, отмечается, что 13 октября в 16.00 по местному времени (совпадает с мск) патриарх Кирилл прибудет в минский аэропорт. В этот же день он возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, которое начнется в 18.00. На следующий день, 14 октября, патриарх Кирилл отслужит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых.
Представители БПЦ предстоящий визит патриарха не комментируют.
Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.
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