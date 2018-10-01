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Крым побил еще один рекорд
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Аксенов рассказал, сколько туристов посетили Крым с начала года 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крым преодолел рекордный рубеж числа туристов, с начала года на крымских курортах отдохнули более 6 миллионов человек, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По данным министерства курортов и туризма Крыма, полуостров преодолел рекордный рубеж — с начала года у нас отдохнуло более 6 миллионов туристов. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Убежден, что это не предел", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Глава Крыма напомнил, что годом ранее в Крыму отдохнули 4,7 миллиона туристов.
"Рекордной остается и загрузка средств размещения для этого времени года: города Саки — 81%, Феодосия — 51%; Большая Алушта — 48%, Большая Ялта — 47%", — подчеркнул Аксенов.
По его словам, впереди еще три благоприятных месяца для активного отдыха и оздоровления.
"Многими сервисами онлайн-бронирования Крым признан самым востребованным регионом для осеннего отдыха. Гостей и туристов ждет череда культурных, спортивных и бизнес-мероприятий, новогодние и рождественские праздники, школьные каникулы. Мы рассчитываем на увеличение турпотока до конца года", — добавил Аксенов.
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