Крым побил еще один рекорд

Аксенов рассказал, сколько туристов посетили Крым с начала года

Крым преодолел рекордный рубеж числа туристов, с начала года на крымских курортах отдохнули более 6 миллионов человек, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов "По данным министерства курортов и туризма Крыма, полуостров преодолел рекордный рубеж — с начала года у нас отдохнуло более 6 миллионов туристов. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Убежден, что это не предел", — написал Аксенов на своей странице в Facebook. Глава Крыма напомнил, что годом ранее в Крыму отдохнули 4,7 миллиона туристов. "Рекордной остается и загрузка средств размещения для этого времени года: города Саки — 81%, Феодосия — 51%; Большая Алушта — 48%, Большая Ялта — 47%", — подчеркнул Аксенов. По его словам, впереди еще три благоприятных месяца для активного отдыха и оздоровления. "Многими сервисами онлайн-бронирования Крым признан самым востребованным регионом для осеннего отдыха. Гостей и туристов ждет череда культурных, спортивных и бизнес-мероприятий, новогодние и рождественские праздники, школьные каникулы. Мы рассчитываем на увеличение турпотока до конца года", — добавил Аксенов.