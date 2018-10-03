Ещё
Большинство туристов пожелали вернуться в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство туристов хотят вернуться в Крым на отдых 

РИА Новости + ещё 31 2 часа назад
Фото: Пресс-служба Массандровсокго пляжа
Большинство туристов намерены вернуться в Крым на отдых, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко со ссылкой на данные социсследования.
"Мы проводили социсследование в этом году самостоятельно. Более трех тысяч анкет обработаны: 93% опрошенных планируют приехать на отдых в Крым снова. Из них 45% планируют приехать в следующем году и приблизительно 48% планируют приехать в ближайшие пять лет", — сказал Волченко журналистам.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым преодолел рекордный рубеж по числу принятых туристов: с начала года на курортах полуострова отдохнули более 6 миллионов человек, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Последние новости
Море богатств: Россия поднимет госдолг США с арктического дна А ведь давно предупреждали: Китай начал показывать, кто тут хозяин Народ назвал военных США захватчиками и перешел на сторону бандитов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг29
Каннибалы расчленили юношу в Ленобласти68
Украину приготовили к скорой войне с Россией536
Россия нашла способ повлиять на Украину100
Путин назвал Скрипаля подонком820
Видео
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
00:57
Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео
Криминал В мире
05:02
Песков объяснил смягчение статьи об экстремизме
Политика
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение