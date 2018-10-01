Сосание конфет оставило чиновницу без работы

Чиновницу из Японии выгнали с заседания за сосание конфет от кашля

Японская чиновница Юка Огата была удалена из зала заседания муниципального собрания города Кумамото за сосание лекарства от кашля, сообщило издание The Japan Times.

Как отмечает издание, 43-летняя женщина встретилась с критикой со стороны коллег за то, что выступала за трибуной с кашлем во рту. При этом она приняла лекарство от кашля. Когда Юка Огата отказалась извиниться за выступление с кашлем, чиновники приняли дисциплинарное решение и удалили ее с пленарного заседания, пишет издание.

Инцидент с женщиной стал самым обсуждаемым в день собрания и заставил приостановить пленарное заседание на восемь часов. Отмечается, что при этом в уставе муниципального собрания отсутствует регламент приема пищи и напитков во время заседаний.

Еще год назад Юка Огата подверглась критике членов муниципального собрания за то, что появилась во время заседания вместе с семимесячным сыном, добавляет The Japan Times.