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Сосание конфет оставило чиновницу без работы
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Чиновницу из Японии выгнали с заседания за сосание конфет от кашля 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Reuters
Японская чиновница Юка Огата была удалена из зала заседания муниципального собрания города Кумамото за сосание лекарства от кашля, сообщило издание The Japan Times.
Как отмечает издание, 43-летняя женщина встретилась с критикой со стороны коллег за то, что выступала за трибуной с кашлем во рту. При этом она приняла лекарство от кашля. Когда Юка Огата отказалась извиниться за выступление с кашлем, чиновники приняли дисциплинарное решение и удалили ее с пленарного заседания, пишет издание.
Инцидент с женщиной стал самым обсуждаемым в день собрания и заставил приостановить пленарное заседание на восемь часов. Отмечается, что при этом в уставе муниципального собрания отсутствует регламент приема пищи и напитков во время заседаний.
Еще год назад Юка Огата подверглась критике членов муниципального собрания за то, что появилась во время заседания вместе с семимесячным сыном, добавляет The Japan Times.
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