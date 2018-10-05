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Поставщиков щебня для Крымского моста нашли на Украине
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СБУ подозревает украинское предприятие в помощи в постройке Крымского моста 

РИА Новости + ещё 82 1 час назад
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против украинского предприятия, которое подозревают в поставках материалов для строительства Крымского моста, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладили его поставки в страну-агрессора… Полезное ископаемое реализовывали российской компании, которая является дочерней структурой "ОАО "Мостожелезобетонконструкция", — говорится в сообщении.
По версии СБУ, "это общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству" Крымского моста. В ведомстве заявляют, что всего в Россию было совершено 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн. Из-за сотрудничества с российскими предприятиями "следствие усматривает в действиях бизнесменов признаки поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове".
"В рамках возбужденного уголовного дела по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти" правоохранители провели санкционированные следственные действия в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора предприятия", — отмечается в сообщении.
В ведомстве заявляют, что сотрудники СБУ обнаружили и изъяли договора, контракты и грузовые таможенные декларации, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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