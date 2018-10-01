Землетрясение в Индонезии не отпугнуло россиян

Посольство Индонезии: стихийное бедствие не снизило спрос россиян на туры

Стихийное бедствие, которое произошло у побережья острова Сулавеси, не привело к отказам от туров и не снизило спрос российских туристов на путешествия в Индонезию , сообщили РИА Новости в офисе по туризму посольства Индонезии в РФ (Visit Indonesia Tourism Office).

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, погибли более 1,2 тысяч человек.

"Район, о котором идет речь, абсолютно не туристический, и россияне туда вообще не ездят, а туроператоры не предлагают туда туры", — сказал представитель национального турофиса.

По словам собеседника, расстояние от эпицентра землетрясения до острова Бали, самого популярного в России туристического направления, превышает тысячу километров.