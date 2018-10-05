Ещё
Названы мегаполисы-лидеры в борьбе со свалками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Составлен рейтинг мегаполисов по эффективности ликвидации городских свалок 

RT на русском + ещё 23 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты Общероссийского народного фронта представили рейтинг российских городов-миллионников по количеству выявленных и устранённых свалок, расположенных в черте населённых пунктов (есть в распоряжении RT).
Он основывается на данных «Интерактивной карты свалок» ОНФ. На ресурс поступило более 22,5 тысяч обращений, которые были проверены общественниками.
Лучше всего ситуация обстоит в Казани, где было решено 290 проблем из 337, о которых сообщили граждане. На втором месте — Новосибирск с 64 убранными свалками из 85.
В середине рейтинга оказались Воронеж, Пермь, Красноярск, Москва, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар, Уфа, Волгоград, Самара, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В этих городах ликвидировано от 30 до 70% всех выявленных свалок, отмечают общественники.
В Екатеринбурге и Челябинске, по словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, сложилась критическая ситуация.
«В Челябинске мы обработали уже 493 заявки от граждан, при этом добиться положительного решения нам удалось лишь по 39 свалкам. Это менее 10% от всех поступивших проблем, учитывая, что количество жалоб в этом городе сравнимо со всеми обращениями жителей Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятыми. В столице же Свердловской области городские власти и вовсе не хотят работать с обращениями граждан. Из обнаруженных 67 свалок было ликвидировано лишь 4», — заявили он.
Результаты рейтинга будут в скором времени направлены в Минприроды.
RT на русском: последние новости
Власти Керчи рассказали об изменениях в городе после открытия Крымского моста ФСИН: Сенцов прекратил голодовку Учёные рассказали о влиянии лапши быстрого приготовления на здоровье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян удивила комната Путина136
Медики рассказали о состоянии Павла Воли44
США «украли» у России технологии С-300232
Как будут спасать Крымский мост после ЧП
Киев полез на рожон и «нарвался»6
Видео
01:29
Сенцов прекратил голодовку
Общество
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
00:46
Медики рассказали о состоянии Павла Воли
Шоу-бизнес Другое
00:56
В Москве выпал первый снег
Погода Новости Москвы
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение