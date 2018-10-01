Публикацию данных о коррупции предложили усложнить

Депутат ЛДПР предлагает особый порядок размещения в СМИ публикаций о коррупции чиновников

Депутат Сергей Иванов ЛДПР ) внес на рассмотрение Госдумы два проекта закона, вводящие особый порядок публикации в СМИ информации о коррупционных преступлениях чиновников и устанавливающие административную ответственность за его несоблюдение. Информация об этом размещена в понедельник в электронной базе данных нижней палаты.

Первым законопроектом, в частности, предлагается при публикации сведений о несоответствии расходов доходам государственных и муниципальных служащих обязать редакцию СМИ направлять копии этих материалов в профильные органы для организации проверки и информировании о результатах.

"В случае распространения информации о признаках преступления или правонарушения в деятельности госслужащих, государственных органов, организаций и общественных объединений СМИ должны направить копии материалов в адрес руководства соответствующей организации или ведомства", — говорится в сопроводительных материалах.

Затем, согласно законопроекту, редакция должна будет опубликовать полученный ответ о результатах проверки "в порядке опровержения", а в случае его непредставления — обратиться в прокуратуру

"Предусмотренная действующим законодательством возможность защиты чести и достоинства посредством опубликования опровержения, предъявления иска в гражданском суде или привлечения к уголовной ответственности за клевету, как правило, должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, руководителями государственных органов, в отношении которых была распространена такая информация, не реализуется", — указывает автор. "Все это приводит к нагнетанию социального напряжения в обществе, к потере авторитета власти и доверия к государственным органам", — говорится в пояснительной записке.

За несоблюдение установленных правил распространения такого рода информации Иванов предлагает ввести административную ответственность. Соответствующими поправками в КоАП РФ депутат предлагает ввести штраф для должностных лиц организаций, не предоставивших ответ по обращению СМИ, в размере от пяти до десяти тысяч рублей, а для администрации изданий, не направивших материалы в прокуратуру, — от 300 до 500 рублей (должностные лица) и от трех до пяти тысяч рублей (юридические лица).