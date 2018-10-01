Тест: Сможете купить алкоголь в России?

Вам известно, какие ограничения на продажу спиртного действуют в стране сейчас? Если вы знаете эти правила, значит быстро сможете найти место, где торгуют алкогольными напитками в нужное вам время, и не будете ходить по магазинам впустую.