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Тест: Сможете купить алкоголь в России?
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Тест: Сможете купить алкоголь в России? 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница"
В России могут разрешить продажу пива в алюминиевых банках в ларьках, а также легализовать торговлю этой продукцией ночью. На такие меры власти хотят пойти ради поддержки бизнеса Олега Дерипаски. При этом минимальный возраст покупателей алкоголя в России захотели повысить с 18 лет до 21 года — чтобы бороться с пьянством.
Вам известно, какие ограничения на продажу спиртного действуют в стране сейчас? Если вы знаете эти правила, значит быстро сможете найти место, где торгуют алкогольными напитками в нужное вам время, и не будете ходить по магазинам впустую.
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