Рекордный улов лосося отправили на свалку

Рекордный улов лосося в России не смогли переработать и отправили на свалку

В результате самого богатого за последние 110 лет рыбного сезона на Дальнем Востоке образовались гигантские свалки непереработанных лососевых. Об этом сообщает Regnum.

По данным Федерального агентства по рыболовству, за сезон удалось добыть 645 тысяч тонн тихоокеанских лососей при первоначальном прогнозе в 152 тысячи тонн. Это более чем в два раза превышает показатели предыдущих лет. Росрыболовство сообщает, что на внутренний рынок было поставлено 128 тысяч тонн красной рыбы, на экспорт — 83 тысячи тонн.

Почти 500 тысяч тонн из этого улова были пойманы на Камчатке. С начала августа местные жители выкладывают в социальных сетях видеоролики, на которых показаны гниющие свалки лососевых на побережье, в полях и на окраинах населенных пунктов. По их словам, рыбу выбрасывают прямо с икрой внутри. При этом собирать ее запрещено: местные утверждают, что за это выписывают штрафы до 10 тысяч рублей и даже могут завести уголовное дело.

Жители считают, что гигантские лососевые свалки устраивают камчатские рыбопромышленники, чтобы не допустить падения цен на рыбу и икру в стране. Росрыболовство же обвиняет в этом браконьеров и пытается бороться с ними, устраивая рейды в районах нерестилищ и выставляя посты на дорогах.