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Выходящих на пенсию предупредили о депрессии
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Эксперт: выход на пенсию может спровоцировать депрессию 

ТАСС 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Выход на пенсию повышает риски развития депрессивных состояний, а также соматических заболеваний, не связанных с психической деятельностью человека. Об этом сообщила ТАСС в понедельник — в Международный день пожилого человека — главный внештатный геронтолог Минздрава Ольга Ткачева.
"Человек уходит на пенсию, сначала у него развивается депрессия, а потом это все приводит к соматическим, психосоматическим проблемам. Это все может провоцировать самые разные заболевания и увеличивать риски сердечно-сосудистых заболеваний, даже онкологических", — сказала Ткачева.
Ткачева также добавила, что людям предпенсионного и пенсионного возрастов для поддержания социальной активности необходимо стремиться к общению.
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