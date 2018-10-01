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Сесть за лайк оказалось невозможно
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Сесть за лайк оказалось невозможно 

Lenta.ru + ещё 31 10 часов назад
Фото: Chris Jackson / Getty Images
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что за лайки в соцсетях до сих пор не возбудили ни одного уголовного дела. О различиях между лайками и репостами он рассказал в эфире интерактивного видеосервиса «Эфир», принадлежащего ведомству.
По словам Куренного, многие россияне смешивают разные термины и напрасно говорят о тюремных сроках и уголовных делах за лайки в социальный сетях.
«Окрестили так все эти дела — "о лайках и репостах". Вот тут надо разделять: за лайки нет ни одного уголовного дела, за репосты есть, потому что репосты — это размещение информации», — отметил официальный представитель Генпрокуратуры России.
Куренной также добавил, что размещение эмблем экстремистских или террористических организаций без призывов участия в их деятельности не является поводом для основания уголовного дела.
В сентябре руководители российского IT-сообщества «Хабр» первыми среди отечественных компаний рассекретили статистику запросов властей о пользователях. В конце августа администрация соцсети «ВКонтакте» также пообещала раскрыть данные о запросах властей.
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