Ещё
Рыба с человеческими зубами испугала москвичей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Зеленограде местные жители выловили в озере рыбу с человеческими зубами 

ТК «Звезда» + ещё 7 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
После публикации видео в Сети СМИ и местные жители заволновались, можно ли такую рыбу в есть и не опасно ли купаться в озере Школьное.
В Зеленограде в озере Школьное рыбаки поймали на удочку необычную, как им показалось, рыбу. Ее особенность заключается в том, что ее зубы похожи на человеческие.
Как сообщает телеканал «360», после публикации видео в Сети СМИ и местные жители заволновались, можно ли такую рыбу в есть и не опасно ли купаться в озере Школьное.
По словам заведующего лабораторией ихтиологии Зоологического института РАН Аркадия Балушкина, эта рыба известна науке давно и ее бояться не стоит.
«У паку зубы похожи на человеческие, но все равно уступают той же зубатке. Эти ребята из Зеленограда, наверное, не видели никогда зубатку. Иначе бы после ничему не удивлялись», — заявил он.
Специалист отметил, что паку для человека совершенно не опасна.
Краснобрюхий паку обитает в Амазонке в Южной Америке. Рыбу покупают для аквариумов в качестве альтернативы пиранье, на которую эта рыба внешне очень похожа. Попав в природные водоемы, паку хорошо приживается. Рыба питается в основном растительной пищей.
ТК «Звезда»: последние новости
Будущие пенсионеры, хранение данных и ОСАГО: что изменится в России с 1 октября Огненные шары, манси и волки: исследователь привел «неоспоримые» факты гибели группы Дятлова «Одноклассник» Боширова рассказал СМИ биографию подозреваемого в инциденте в Солсбери
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бунт обедневших москвичей»22
Познер жестко высказался после смерти Азнавура79
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину21
В Москве объявлен план «Перехват».20
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко201
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение