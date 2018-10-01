Рыба с человеческими зубами испугала москвичей

В Зеленограде местные жители выловили в озере рыбу с человеческими зубами

После публикации видео в Сети СМИ и местные жители заволновались, можно ли такую рыбу в есть и не опасно ли купаться в озере Школьное.

В Зеленограде в озере Школьное рыбаки поймали на удочку необычную, как им показалось, рыбу. Ее особенность заключается в том, что ее зубы похожи на человеческие.

Как сообщает телеканал «360», после публикации видео в Сети СМИ и местные жители заволновались, можно ли такую рыбу в есть и не опасно ли купаться в озере Школьное.

По словам заведующего лабораторией ихтиологии Зоологического института РАН Аркадия Балушкина, эта рыба известна науке давно и ее бояться не стоит.

«У паку зубы похожи на человеческие, но все равно уступают той же зубатке. Эти ребята из Зеленограда, наверное, не видели никогда зубатку. Иначе бы после ничему не удивлялись», — заявил он.

Специалист отметил, что паку для человека совершенно не опасна.

Краснобрюхий паку обитает в Амазонке в Южной Америке. Рыбу покупают для аквариумов в качестве альтернативы пиранье, на которую эта рыба внешне очень похожа. Попав в природные водоемы, паку хорошо приживается. Рыба питается в основном растительной пищей.