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Перечислены любимые курорты российских пенсионеров
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Перечислены любимые курорты российских пенсионеров 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, какие туристические направления и города России популярны у 60-летних россиян. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Оказалось, что чаще всего люди пенсионного возраста выбирают для путешествия по России города Золотого кольца и Подмосковья, а также курорты Кавказских Минеральных Вод.
В топ-10 популярных у российских пенсионеров городов вошли Ярославль, Владимир, Кострома, подмосковные Сергиев Посад и Коломна, Пятигорск и Кисловодск в Ставрополье, Сочи и Ейск в Краснодарском крае, а также Ялта в Крыму.
По данным Tvil.ru, туристы на пенсии в среднем путешествуют на два-три дня в экскурсионные туры и на 10-14 дней на курорты и тратят на проживание до 1,5 тысяч рублей в сутки.
Ранее в сентябре специалисты сервиса Tvil.ru провели исследование и выяснили, какой город России туристы считают самым свадебным. Результаты опроса в социальных сетях показали, что россияне считают столицей свадеб Санкт-Петербург. За этот вариант проголосовали 47 процентов опрошенных.
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