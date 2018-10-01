В Челябинске вывезли весь скопившийся мусор

В Челябинске вывезли весь скопившийся во дворах мусор

Челябинские коммунальщики за выходные ликвидировали все скопления бытового мусора, которые образовались во дворах города после того, как местные подрядчики отказались выполнять свои обязательства. С понедельника вывоз бытовых отходов перешел на плановый режим, сообщил журналистам глава города Евгений Тефтелев

Администрация Челябинска 25 сентября ввела режим чрезвычайной ситуации из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор.

"В соответствии с поручением полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского мы должны были обеспечить работу по ликвидации несанкционированных свалок, которые у нас образовались в результате невывоза мусора. Мы эту работу за воскресенье и в ночь на понедельник закончили. Начинается второй этап: организация вывоза мусора, который уже начал скапливаться после ликвидации несанкционированных свалок", — сказал Тефтелев.

По словам главы города, сейчас за каждой контейнерной площадкой в городе закреплен перевозчик мусора.

За прошедшую неделю из города вывезли более 9 тыс. тонн мусора (ранее вывозилось 4 тыс. — 4,5 тыс. тонн мусора).

Ситуация с мусором в Челябинске

Ранее суд по иску Росприроднадзора аннулировал лицензию МУП "Горэкоцентр" "за нарушения в работе городской свалки", действие документа истекло 16 сентября. По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября, с тех пор мусор должны вывозить на новые полигоны в Полетаево и Урефты, которые находятся далеко от города. Перевозчики отказались исполнять свои обязательства, в результате во дворах стали скапливаться отходы.

В среду полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому нормализовать ситуацию с вывозом бытового мусора областном центре за три дня.

Администрация Челябинска выделила главам городских районов 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки мусорных завалов вокруг контейнерных площадок.