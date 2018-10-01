В детсаде ребенку заклеили рот за разговор

Няня детсада заклеила 5-летнему ребенку рот за громкий разговор

Няне в детском саду не понравилось, что пятилетний мальчик громко разговаривал и поэтому заклеила ему рот скотчем. Инцидент произошел в городе Березники Пермского края в пятницу, 28 сентября.

«Вечером ребенок сказал мне, что больше не хочет идти в детский сад, что ему страшно. Когда мы стали спрашивать почему, рассказал, что злая нянечка заклеила ему рот скотчем из-за того, что ей не понравилось, как он себя вел. Другие дети подтвердили, что это действительно было. Няня в телефонном разговоре тоже не стала скрывать, что совершила. По ее словам, мой сын очень громко говорил и не отреагировал на ее просьбу говорить потише, поэтому она заклеила ему рот скотчем», — рассказала 59.ru мама ребенка.

По ее словам, сотрудница дошкольного учреждения извинилась и признала, что была неправа. Однако, как заявила женщина, руководство садика пообещало, что няню уволят.

«Эта няня у нас уже не работает. Это был новый сотрудник, еще на испытательном сроке. При принятии на работу женщина произвела приятное впечатление. У нее трое своих детей, поэтому мы считали, что она справится с обязанностями», — отметила заведующая детским садом.

Маму мальчика такой исход ситуации устроил. Ребенка успокоили, что злой няни в садике больше будет, отмечает URA.RU.

«Ридус» неоднократно писал о жестоком обращении сотрудников детских садов с детьми.

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