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Скандал вокруг виллы Киселева в Крыму оказался преувеличенным
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Скандал вокруг виллы Киселева в Крыму оказался преувеличенным 

Рамблер + ещё 51 9 часов назад
Владелец издания «Город 24» Максим Онищенко опроверг информацию об увольнении главного редактора и изъятии тиража газеты со статьей о вилле Дмитрия Киселева в Коктебеле.
«Мы не увольняли редакторов. Изъятия тиража не было. Там была рокировка из-за того, что была ошибка в рекламе», — сказал Онищенко радиостанции «Говорит Москва».
Он также сообщил, что на сайте издания статья и вовсе не размещалась.
Ранее автор материала о недвижимости Киселева Владимир Мазурин рассказал СМИ, что главного редактора издания «Город 24» Елену Войтову заставили выкупить весь тираж газеты со статьей, после чего уволили. Материал также изъяли из электронной версии издания, заменив его рекламой.
В статье «Чародеи оползневого склона» Мазурин рассказал, как принимал участие в реконструкции виллы стоимостью 200 млн рублей в Коктебеле. Имени владельца виллы автор не называет, однако СМИ предположили, что речь идет о главном редакторе МИА «Россия Сегодня» Дмитрии Киселеве.
Киселев назвал Мазурина мошенником и обратился с жалобой в полицию.
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