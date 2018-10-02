Главу ФСИН пожурили за пытки в колониях

«Генпрокуратура внесла уже два представления директору ФСИН по факту применения незаконных методов, проверка продолжается», — сказал Куренной в эфире официального видеосервиса ведомства.

Он отметил, что сейчас против работников ФСИН уже возбуждено 20 уголовных дел о превышении должностных полномочий в колониях Коми, Марий Эл, Мордовии, Брянской, Калининградской, Оренбургской и Ярославской областей.

Прокурорские проверки службы начались в августе после заявления генпрокурора Юрия Чайки , который потребовал провести доскональный анализ жалоб и ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовного дела против сотрудников колоний. По словам Чайки, необходимо рассмотреть вопрос об ответственности для следователей, которые вынесли незаконные постановления, и согласившихся с этим прокуроров.