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Главу ФСИН пожурили за пытки в колониях
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Главу ФСИН пожурили за пытки в колониях 

Lenta.ru + ещё 3 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура внесла два представления главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадию Корниенко по факту насилия над заключенными со стороны сотрудников колоний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
«Генпрокуратура внесла уже два представления директору ФСИН по факту применения незаконных методов, проверка продолжается», — сказал Куренной в эфире официального видеосервиса ведомства.
Он отметил, что сейчас против работников ФСИН уже возбуждено 20 уголовных дел о превышении должностных полномочий в колониях Коми, Марий Эл, Мордовии, Брянской, Калининградской, Оренбургской и Ярославской областей.
Прокурорские проверки службы начались в августе после заявления генпрокурора Юрия Чайки, который потребовал провести доскональный анализ жалоб и ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовного дела против сотрудников колоний. По словам Чайки, необходимо рассмотреть вопрос об ответственности для следователей, которые вынесли незаконные постановления, и согласившихся с этим прокуроров.
В июле «Новая газета» опубликовала видеозапись, на которой сотрудники ФСИН пытали заключенного колонии ИК-1 Ярославской области Евгения Макарова. Его били резиновыми палками по ногам и выливали воду из ведра на голову. Дело долгое время не возбуждали, пока видео не опубликовали. После этого о пытках начали активно рассказывать осужденные из других российских колоний.
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