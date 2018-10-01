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Минздрав рассказал о грядущих запретах на алкоголь
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Минздрав рассказал о грядущих запретах на продажу алкоголя 

360tv.ru + ещё 58 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Увеличение «стартового» возраста для продажи алкоголя до 21 года является совершенно необходимой мерой. Кроме того, целесообразно запретить продавцам реализовывать алкогольную продукцию лицам, находящимся в нетрезвом виде, а сами спиртные напитки желательно размещать в отдельной зоне магазина, отделив их от остальных товаров. Законопроект, закрепляющий указанные меры, в настоящее время дорабатывается, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Ее слова привел ТАСС.
«Нам представляется абсолютно правильным повысить возраст при продаже алкогольной продукции до 21 года. Мы знаем, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно», — сказала Скворцова.
Она добавила, что повышение возрастной планки при продаже алкоголя требует широкого обсуждения с общественными организациями, работодателями и «самыми разными кругами нашего общества».
Влияние алкоголя на мозг особенно пагубно в молодом возрасте, так как именно в это время в головном мозге формируется психологическое закрепление любых патологических зависимостей. В 2016 году свыше трех миллионов человек (5,3% от всех смертей в мире) умерли от причин, связанных так или иначе с алкоголем, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.
Также Скворцова отметила, что продажа алкоголя человеку, находящемуся уже в нетрезвом состоянии, создает дополнительный разрушающий для него фактор. Продавцы должны иметь возможность на уровне закона отказывать таким покупателям в продаже спиртных напитков. «Человек в состоянии сильного алкогольного опьянения не может адекватно оценить риски и может быть опасен и для окружающих, и для самого себя», — уверена министр здравоохранения.
Еще одно новшество должно быть связано с размещением отдела с алкогольной продукцией в специальные отдельно стоящие помещения, чтобы при выборе и покупке других товаров спиртное не попадало в «поле зрения».
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