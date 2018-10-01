Минздрав рассказал о грядущих запретах на алкоголь

Минздрав рассказал о грядущих запретах на продажу алкоголя

Увеличение «стартового» возраста для продажи алкоголя до 21 года является совершенно необходимой мерой. Кроме того, целесообразно запретить продавцам реализовывать алкогольную продукцию лицам, находящимся в нетрезвом виде, а сами спиртные напитки желательно размещать в отдельной зоне магазина, отделив их от остальных товаров. Законопроект, закрепляющий указанные меры, в настоящее время дорабатывается, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова . Ее слова привел ТАСС

«Нам представляется абсолютно правильным повысить возраст при продаже алкогольной продукции до 21 года. Мы знаем, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно», — сказала Скворцова.

Она добавила, что повышение возрастной планки при продаже алкоголя требует широкого обсуждения с общественными организациями, работодателями и «самыми разными кругами нашего общества».

Влияние алкоголя на мозг особенно пагубно в молодом возрасте, так как именно в это время в головном мозге формируется психологическое закрепление любых патологических зависимостей. В 2016 году свыше трех миллионов человек (5,3% от всех смертей в мире) умерли от причин, связанных так или иначе с алкоголем, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения

Также Скворцова отметила, что продажа алкоголя человеку, находящемуся уже в нетрезвом состоянии, создает дополнительный разрушающий для него фактор. Продавцы должны иметь возможность на уровне закона отказывать таким покупателям в продаже спиртных напитков. «Человек в состоянии сильного алкогольного опьянения не может адекватно оценить риски и может быть опасен и для окружающих, и для самого себя», — уверена министр здравоохранения.

Еще одно новшество должно быть связано с размещением отдела с алкогольной продукцией в специальные отдельно стоящие помещения, чтобы при выборе и покупке других товаров спиртное не попадало в «поле зрения».