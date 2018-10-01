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Что изменится для россиян с 1 октября?
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Будущие пенсионеры, хранение данных и ОСАГО: что изменится в России с 1 октября 

ТК «Звезда» 38 минут назад
С понедельника, 1 октября, на территории России начинает действовать ряд важных законодательных поправок.
С 1 октября в России вступают в силу сразу несколько изменений в законодательстве, которые повлияют на жизнь граждан РФ.
Один из них предусматривает отчет работодателей о сотрудниках предпенсионного возраста. Руководители компаний и предприятий теперь обязаны ежеквартально сообщать в центр занятости о тех работниках, которым до выхода на официальную пенсию осталось 5 лет и менее.
Таким образом, Минтруд РФ будет следить, не увольняет ли работодатель этих людей незаслуженно. За это грозит уголовное наказание.
С октября для компаний и чиновников в России вводятся новые штрафы: теперь им может грозить административная ответственность за несвоевременное внесение информации о долевом строительстве в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).
Также с 1 октября заработают новые правила хранения данных. Как предписывает пакет антитеррористических законов, теперь российские операторы связи должны хранить весь трафик в течение 30 дней. Это касается голосовых сообщений пользователей, пересылаемых изображений, звуков, видео и прочего. Такая мера, как предполагается, поможет обеспечивать общественную безопасность.
С начала месяца российских автомобилистов будут автоматически штрафовать, если у них не будет действующего полиса ОСАГО.
Кроме того, еще одно нововведение связано с позитивными изменениями. С этого дня желающие вступить в брак россияне получат возможность назначать дату и время свадьбы за год до официальной регистрации.
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