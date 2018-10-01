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Импортные вакцины от гриппа оказались недоступны в РФ
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Россиянам придется прививаться от гриппа отечественными препаратами 

Ведомости 4 часа назад
Как выяснили «Ведомости», импортные вакцины от гриппа сейчас недоступны россиянам. Обзвон частных медицинских компаний, проведенный корреспондентом «Ведомостей» как бы от лица заинтересованного клиента, показал, что в клиниках, принадлежащих «Медси» и «Мать и дитя», есть только вакцина «Гриппол плюс» производства компании «Петровакс фарм» (принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина), у «Будь здоров» — «Гриппол плюс» и «Ультрикс» производства компании «Форт» (входит в «Нацимбио», принадлежащую госкорпорации «Ростех»), у «Чайки» — только «Ультрикс».
У поставщиков нет импортных вакцин, подтверждает гендиректор сети клиник «Доктор рядом» Александр Пилипчук. В 2017 г., вспоминает он, в «Докторе рядом» прививали иностранными вакцинами — «Ваксигриппом» французской Sanofi и «Инфлюваком» нидерландской Abbott.
У «Медси» есть «Ваксигрипп», уверяет заведующая отделением педиатрии центра на Красной Пресне Елизавета Хайми, есть и «Гриппол плюс», появится «Ультрикс». «Ваксигриппа» меньше, чем ожидалось, в Россию поставки сокращены, сообщает она, а «Инфлювака» нет и не будет.
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