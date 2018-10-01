Импортные вакцины от гриппа оказались недоступны в РФ

Россиянам придется прививаться от гриппа отечественными препаратами

У поставщиков нет импортных вакцин, подтверждает гендиректор сети клиник «Доктор рядом» Александр Пилипчук . В 2017 г., вспоминает он, в «Докторе рядом» прививали иностранными вакцинами — «Ваксигриппом» французской Sanofi и «Инфлюваком» нидерландской Abbott.

У «Медси» есть «Ваксигрипп», уверяет заведующая отделением педиатрии центра на Красной Пресне Елизавета Хайми, есть и «Гриппол плюс», появится «Ультрикс». «Ваксигриппа» меньше, чем ожидалось, в Россию поставки сокращены, сообщает она, а «Инфлювака» нет и не будет.