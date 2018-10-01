Определен регион с наибольшим числом сторонников ЗОЖ

Северный Кавказ возглавил рейтинг регионов, где проживает наибольшее число приверженцев здорового образа жизни. Наименее востребованным ЗОЖ оказался в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом стало известно из исследования по заказу РИА Новости

Рейтинг рассчитывался на основе восьми показателей, связанных с потреблением алкоголя и табачных изделий, распространенностью наркомании, занятиями спортом и условиями труда.

Лидером по уровню распространения ЗОЖ стал Дагестан , который сместил на второе место прошлогоднего фаворита — Чеченскую Республику. В пятерке также оказались Кабардино-Балкария, Краснодарский край и Ингушетия.

Меньше всего приверженцев здорового образа жизни проживают в Еврейской автономной области, Камчатском крае, Магаданской области, Забайкальском крае и Амурской области.

Как отмечается в исследовании, систематически занимаются спортом 36,8 россиян. Самые большие угрозы для здоровья по-прежнему представляют алкоголизм и наркомания. В 2017 году каждый взрослый житель региона употребил 7,6 литров алкоголя.

В конце сентября правительство одобрило план достижения национальных целей на ближайшую пятилетку. К 2024 году смертность населения должна снизиться до 10,9 человек на каждую тысячу, а доля россиян, занимающихся спортом, должна достигнуть 55 процентов.

В августе были определены регионы с самыми здоровыми детьми. Самым благополучным по числу заболеваний среди детей до 14 лет регионом стала Чечня.